FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen

Am Mittwoch, 12. August 2026, 18:00 Uhr, findet im Vereinsheim „Ob da Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Dorfgemeinschaftshaus „Ob da Eck“ – Auftragsvergabe; Stühle und Tische Wegeeinziehung in der Gemarkung Fluterschen, Flur 4, Flurstück 623/2 Unterschutzstellung einer Eiche in der Ortsgemeinde Fluterschen zum Naturdenkmal nach § 22 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 12 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) Rheinland-Pfalz Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheit Verschiedenes

Knut Lauterbach

Ortsbürgermeister