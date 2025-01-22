FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen
FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen
Am Mittwoch, 12. August 2026, 18:00 Uhr, findet im Vereinsheim „Ob da Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Dorfgemeinschaftshaus „Ob da Eck“ – Auftragsvergabe; Stühle und Tische
- Wegeeinziehung in der Gemarkung Fluterschen, Flur 4, Flurstück 623/2
- Unterschutzstellung einer Eiche in der Ortsgemeinde Fluterschen zum Naturdenkmal nach § 22 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 12 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) Rheinland-Pfalz
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheit
- Verschiedenes
Knut Lauterbach
Ortsbürgermeister