Bürgerkurier

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FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen

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FLUTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fluterschen

Am Mittwoch, 12. August 2026, 18:00 Uhr, findet im Vereinsheim „Ob da Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Dorfgemeinschaftshaus „Ob da Eck“ – Auftragsvergabe; Stühle und Tische
  2. Wegeeinziehung in der Gemarkung Fluterschen, Flur 4, Flurstück 623/2
  3. Unterschutzstellung einer Eiche in der Ortsgemeinde Fluterschen zum Naturdenkmal nach § 22 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 12 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) Rheinland-Pfalz
  4. Verschiedenes
  5. Informationen des Ortsbürgermeisters
  6. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheit
  2. Verschiedenes

Knut Lauterbach

Ortsbürgermeister

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