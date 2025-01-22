KREIS ALTENKIRHEN – Erfolgreicher Start für „Dein Digi-Projekt“ – Sechs Unternehmen aus dem Kreis Altenkirchen nutzen neues Digitalisierungsangebot

Die Digitalisierung eröffnet Unternehmen enorme Chancen – doch viele Betriebe stehen vor der Frage, wo sie konkret ansetzen sollen. Genau hier setzt das Format „Dein Digi-Projekt“ des Kompetenzzentrum DigiMit² der Hochschule Koblenz an, welches die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen unterstützt.

Nach dem Aufruf im März 2026 fand das Angebot direkten Zuspruch: Sechs Unternehmen aus dem Kreis meldeten sich, um ihren Digitalisierungsstand unter die Lupe nehmen zu lassen.

Mit dabei waren unter anderem Automaten Martin aus Scheuerfeld, Weinkopf aus Scheuerfeld, das Bödenpresswerk Daaden sowie die Commercer GmbH aus Neitersen – ein breiter Querschnitt der regionalen Unternehmenslandschaft.

Kern des Angebots ist der sogenannte DigiCheck. In einem strukturierten Verfahren werden zunächst in einem kurzen Kickoff-Gespräch die wichtigsten Eckdaten wie Branche, Betriebsgröße, aktueller Digitalisierungsgrad und -bedarfe erfasst. Anschließend folgt die Ist-Analyse vor Ort: Prozesse, Tools und Schnittstellen im Arbeitsalltag werden betrachtet, Interviews geführt und Potenziale identifiziert. Zum Abschluss erhalten die Betriebe eine priorisierte Maßnahmenliste mit kurz- und langfristigen Handlungsempfehlungen – klar strukturiert und direkt umsetzbar.

Wie unterschiedlich die Ergebnisse ausfallen können, zeigt sich in der Praxis: Bei einigen Betrieben ließen sich schnell umsetzbare „Quick Wins“ identifizieren – etwa durch die gezielte Erweiterung bestehender ERP-Systeme oder die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), mit dem sich Papierprozesse spürbar reduzieren lassen. Bei anderen ging es um strategische Weichenstellungen, beispielsweise die strukturierte Planung erster KI-Anwendungen im Arbeitsalltag. Ein wiederkehrendes Thema war zudem die Finanzierung: Hier konnte das DigiMit² den Unternehmen eine begleitende Unterstützung bei der Antragstellung anbieten.

Das DigiMit² als branchen- und technologieübergreifendes Kompetenzzentrum unterstützt kleine und mittlere Unternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz kostenfrei auf ihrem Weg durch die digitale Transformation. Das Kompetenzzentrum ist ein Projekt der Hochschule Koblenz und wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima Rheinland-Pfalz gefördert.

„Mit ‚Dein Digi-Projekt‘ geben wir unseren Unternehmen ein niedrigschwelliges Angebot an die Hand, das Theorie und Praxis direkt miteinander verknüpft“, betont Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. „Dass sich nach unserem Aufruf gleich sechs Betriebe aus ganz unterschiedlichen Branchen gemeldet haben, zeigt: Der Bedarf ist da, und die Unternehmen in der Region wollen die Chancen der Digitalisierung aktiv nutzen.“

Auch Hendrik Solscheid, Geschäftsführer des DigiMit², zieht ein positives Fazit: „Die DigiChecks haben einmal mehr gezeigt, wie viel ungenutztes Potenzial in den Betrieben steckt – von schnell umsetzbaren Verbesserungen bei ERP und Dokumentenmanagement bis hin zur strategischen Planung von KI-Anwendungen. Entscheidend ist, dort anzusetzen, wo die Digitalisierung im Arbeitsalltag den größten Hebel hat. Genau diese Klarheit konnten wir den teilnehmenden Unternehmen mitgeben – und begleiten sie auf Wunsch auch bei der Förderung ihrer Vorhaben.“

Aufgrund der positiven Resonanz soll das Angebot fortgeführt werden. Interessierte Unternehmen können sich jederzeit an die Wirtschaftsförderung wenden.