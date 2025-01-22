LUDWIGSHAFEN – 15-Jährige aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Freitag, 29.05.2026, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-jährige vermisst. Sie verließ am Freitag gegen 22:00 Uhr ihre Wohnanschrift. Zuletzt wurde die Vermisste dort gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten.

Beschreibung der 15-Jährigen: – 159 cm groß – 74 kg schwer – Dunkelblonde / Braune lange Haare – Narbe am Zeigefinger der linken Hand. Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-d61d7cf500b95089e64a00d380db21d6

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei