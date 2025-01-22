ENGERS – Prof. Dr. Franz Segbers – Vortrag zum Thema: Reichtum -Armut und Klimaschutz – KAB-Veranstaltung mit Prof. Dr. Franz Segbers am 22. Juni 2026, ab 19 Uhr in der Kapelle des Heinrich-Hause Engers, Neuwieder Straße 23 – „Auf den Schrei der Mutter Erde und der Armen hören. Reichtum besteuern – Armut bekämpfen.“

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung, Basisgruppe Engers-Mülhofen, lädt ein zum Vortrag und zur Diskussion über die Verantwortung der Reichen angesichts wachsender sozialer Ungleichheit und ökologischer Zerstörung in der Welt sowie in Deutschland. Das reichste eine Prozent der Weltbevölkerung besitzt annähernd die Hälfte des weltweiten Vermögens; die ärmere Hälfte jedoch nur 0,75 Prozent. Gleichzeitig verursacht dieses reichste Prozent so viel Treibhausgase wie die fünf Milliarden Menschen, die zu den ärmeren zwei Dritteln der Weltbevölkerung gehören. Ähnlich in Deutschland: Während die ärmere Hälfte nur etwa 5 Tonnen CO2 pro Kopf emittiert, sind es bei dem reichsten Prozent mehr als 83 Tonnen!

Das sind unhaltbare Zustände! Um diese zu verändern, stellt der Referent des Abends, der Theologe und Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Franz Segbers, eine ökologisch und sozial gerechte Steuerpolitik vor, die die Reichen und Überreichen im Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen, aber auch gegen die verbreitete Armut in die Pflicht nimmt. Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.