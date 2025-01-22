KIRCHEIB – „Von Asphalt wird niemand satt“ – Bürgerinitiative NoB8OU, Ortsgemeinden und Umweltverbände protestieren in Kircheib gegen Ortsumgehungen

Die Bürgerinitiative NoB8OU gegen Ortsumgehungen an der B 8 zwischen Altenkirchen und Kircheib (BI) bleibt auch im sechsten Jahr des Widerstandes am Ball. Jetzt legten die Aktiven noch einmal öffentlich nach. Entlang der B8 erstellten sie an sechs Standorten große Banner, die darauf aufmerksam machen, wie viel Zerstörung und Gefährdung vier Ortsumgehungen (OU) bei Altenkirchen, Weyerbusch, Hasselbach und Kircheib bewirken würden, die immer noch als „vordringlicher Bedarf“ im veralteten Bundesverkehrswegeplan (BVWP) stehen. Die groß angelegte Banner-Aktion wurde durch zahlreiche Spenden, freundliche Überlassung von Stellplätzen und das handwerkliche Engagement von einigen Aktiven der BI ermöglicht.

Hinter dem Ortsausgang von Kircheib Richtung Uckerath versammelte sich trotz 30° C Hitze und praller Sonne auf einer Wiese eine Gruppe Aktiver, um gemeinsam mit betroffenen Bürgern, Ortsbürgermeistern, Umweltverbänden und dem Verbandsgemeinde-Bürgermeister Fred Jüngerich das sechste Banner aufzurichten.

„Von Asphalt wird niemand satt. Macht das Bauernland nicht platt!“ steht da in großen Buchstaben über dem Foto eines Westerwälder Bauern. Besonderer Clou: Die BI hatte den Landwirt und seine Frau zu der Veranstaltung eingeladen und überraschte die beiden mit diesem nostalgischen persönlichen Motiv, das sie der BI vor einiger Zeit zur Verfügung gestellt hatten.

Als Koordinator der BI dankte Dr. Gunnar Lindner den Anwesenden, den Unterstützern und den Aktiven. Er erläuterte kurz den Stand der Planung, der für die BI zwar in die richtige Richtung weise, aber immer noch keine Sicherheit bedeute, weswegen der fortgesetzte öffentliche Widerstand von großer Wichtigkeit sei. Erst wenn die OU insgesamt aus dem BVWP herausgenommen würden, wisse man, dass sie nicht doch irgendwann gebaut würden.

Der Kircheiber Bürgermeister Lothar Bellersheim konstatierte, dass auch seine Ortsgemeinde sich mehrheitlich gegen Ortsumgehungen ausgesprochen habe, obwohl die Verkehrsbelastung, insbesondere für Anwohner, doch erheblich sei. Man wünsche sich daher effektive Strategien gegen Lärm und Abgase, insbesondere Geschwindigkeitskontrollen.

Verbandsgemeinde-Bürgermeister Fred Jüngerich betonte in seiner Ansprache das eindeutige Votum aller betroffenen Ortsgemeinden, der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und der politischen Gremien gegen Ortsumgehungen, stattdessen für die Umsetzung von weniger aufwändigen, aber deutlich preiswerteren und effektiveren Alternativen. Dies werde er zusammen mit Dr. Reuber (CDU MdL) in einem Schreiben an den Bundestag deutlich machen, um die OU aus dem vordringlichen Bedarf des BVWPs herausnehmen zu lassen.

Wolfgang Stock (Bund für Umwelt und Naturschutz, Kreisgruppe Altenkirchen/BUND), der die BI vom ersten Tag an unterstützt und gegen Flächenfraß, Naturzerstörung und Artenschwund mobil macht, lobte die Aktion der BI und warnte eindringlich vor den ungeheuren und irreversiblen Folgen solcher Baumaßnahmen.

Immo Vollmer (Naturschutz-Initiative/NI), der die BI seit Jahren in biologischer und ökologischer Hinsicht berät und unterstützt, betonte die Einhelligkeit der Ablehnung der OU auch seitens der NI und nannte die Kircheiber OU-Planung angesichts der ganz besonders schützenswerten Natur dort „das dümmste Projekt“ überhaupt.

Diesen Voten der Umweltverbände und seiner Vorredner stimmte Harry Sigg (NABU Altenkirchen), der die BI insbesondere regional engagiert begleitet, vollumfänglich zu.

Nun stehen sie also, die sechs Banner, die zwar keine Probleme lösen, aber eindringlich und nachhaltig darauf hinweisen, dass alle Menschen persönlich und politisch die Ressourcen zu verantworten und zu erhalten haben, die langfristig eine lebenswerte Welt und eine lebensfähige Zukunft bedeuten: Agrarland, Grünflächen, Wald, Artenvielfalt. Denn „von Asphalt wird niemand satt“.