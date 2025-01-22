HERKERSDORF – Einladung zum Dorffest und 100-jährigen Jubiläum
HERKERSDORF – Einladung zum Dorffest und 100-jährigen Jubiläum
Der Förderverein sowie der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen laden herzlich zum diesjährigen Dorffest ein. In diesem Jahr feiern wir ein ganz besonderes Ereignis: das 100-jährige Jubiläum unserer Feuerwehr!
Samstag, 13.06.2026 ab 12:00 Uhr – Traditionelles Dorffest mit –
- Erbsensuppe aus dem riesengroßen Kessel
- Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln
- Imbissangeboten
- Spiel und Spaß für Kinder
- Auftritt der Kindergartenkinder vom Wiesengrund
- Musik mit DJ Olli – „der DJ vom Druidenstein“
- Abend-Highlight: Live-Musik mit ELEVATION – Eintritt frei
Sonntag, 14.06.2026 ab 11:00 Uhr – 100-jähriges Jubiläum mit:
- zünftigem Frühschoppen
- Gulaschsuppe und Imbiss
- Übung der Jugendfeuerwehr Kirchen
- Musikalischer Begleitung durch das Egerland Echo
Feiern Sie mit uns ein Wochenende voller Gemeinschaft, Tradition und guter Unterhaltung!