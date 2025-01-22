HERKERSDORF – Einladung zum Dorffest und 100-jährigen Jubiläum

Der Förderverein sowie der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen laden herzlich zum diesjährigen Dorffest ein. In diesem Jahr feiern wir ein ganz besonderes Ereignis: das 100-jährige Jubiläum unserer Feuerwehr!

Samstag, 13.06.2026 ab 12:00 Uhr – Traditionelles Dorffest mit –

Erbsensuppe aus dem riesengroßen Kessel

Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln

Imbissangeboten

Spiel und Spaß für Kinder

Auftritt der Kindergartenkinder vom Wiesengrund

Musik mit DJ Olli – „der DJ vom Druidenstein“

Abend-Highlight: Live-Musik mit ELEVATION – Eintritt frei

Sonntag, 14.06.2026 ab 11:00 Uhr – 100-jähriges Jubiläum mit:

zünftigem Frühschoppen

Gulaschsuppe und Imbiss

Übung der Jugendfeuerwehr Kirchen

Musikalischer Begleitung durch das Egerland Echo

Feiern Sie mit uns ein Wochenende voller Gemeinschaft, Tradition und guter Unterhaltung!