Bürgerkurier

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HERKERSDORF – Einladung zum Dorffest und 100-jährigen Jubiläum

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HERKERSDORF – Einladung zum Dorffest und 100-jährigen Jubiläum

Der Förderverein sowie der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen laden herzlich zum diesjährigen Dorffest ein. In diesem Jahr feiern wir ein ganz besonderes Ereignis: das 100-jährige Jubiläum unserer Feuerwehr!

Samstag, 13.06.2026 ab 12:00 Uhr – Traditionelles Dorffest mit –

  • Erbsensuppe aus dem riesengroßen Kessel
  • Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln
  • Imbissangeboten
  • Spiel und Spaß für Kinder
  • Auftritt der Kindergartenkinder vom Wiesengrund
  • Musik mit DJ Olli – „der DJ vom Druidenstein“
  • Abend-Highlight: Live-Musik mit ELEVATION – Eintritt frei

Sonntag, 14.06.2026 ab 11:00 Uhr – 100-jähriges Jubiläum mit:

  • zünftigem Frühschoppen
  • Gulaschsuppe und Imbiss
  • Übung der Jugendfeuerwehr Kirchen
  • Musikalischer Begleitung durch das Egerland Echo

Feiern Sie mit uns ein Wochenende voller Gemeinschaft, Tradition und guter Unterhaltung!

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