LUDWIGSHAFEN – 14-Jährige aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit dem 17. Dezember 2025. 20 Uhr wird eine 14-Jährige aus Ludwigshafen vermisst. Sie wurde zuletzt an der Wochenschrift in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die polizeilichen Maßnahmen konnte sie bislang nicht aufgefunden werden.

Personenbeschreibung:

– schwarze Weste mit einem blauen kleinen Schmetterlingsaufdruck vorne und einem großen blauen Schmetterlingsaufdruck auf der Rückseite

– schwarze Wellensteynjacke mit Pelzkragen

– schwarze Stoffhose mit Glitzer-Kreuz auf der Hose

– weiße Turnschuhe mit „Hello Kitty“-Aufdruck

Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/C2d1D6I

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei