KIRCHEN – „Jusos vor Ort“: Auftakt mit Thementag zur frühkindlichen Bildung

Mit einem Thementag zur frühkindlichen Bildung haben die Jusos im Kreis Altenkirchen ihre neue Reihe „Jusos vor Ort“ gestartet. Ziel des Formats ist es, politische Schwerpunkte direkt vor Ort zu diskutieren und Erfahrungen aus der Praxis in politische Prozesse einzubringen.

Zum Auftakt waren der Juso-Kreisvorsitzende Colin Haubrich gemeinsam mit dem Landtagskandidaten im Wahlkreis 2und ehemaligen Juso-Kreisvorsitzenden Philip Schimkat in mehreren Kindertagesstätten im Kreis unterwegs.

Erste Station war die Kindertagesstätte St. Nikolaus in Kirchen. Im Austausch mit der Leiterin Andrea Braun und ihrer Stellvertreterin Sarah Schneider-Polichnei ging es um pädagogische Konzepte, politische Bildung im Kita-Alltag und strukturelle Herausforderungen. Besonders hervorgehoben wurde die gelebte demokratische Bildung: Kinder entscheiden hier aktiv mit, bringen ihre Perspektiven ein und lernen Beteiligung unter anderem im sogenannten Mäuseparlament. Die Jusos würdigten zudem die Auszeichnung der Kita mit dem zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis.

Anschließend besuchten die Jusos die Kita Sonnenschein in Mudersbach. Leiter Lars Rassel stellte die Einrichtung vor und gab Einblicke in den Alltag. Auch hier wurde deutlich, mit wie viel Engagement, Verantwortung und persönlichem Einsatz die Arbeit für die Kinder geleistet wird.

In beiden Gesprächen standen die Umsetzung des rheinland-pfälzischen Kita-Gesetzes, das Sozialraumbudget sowie der wachsende bürokratische Aufwand im Mittelpunkt. Dabei wurde deutlich, dass gute gesetzliche Regelungen nur dann wirken, wenn sie vor Ort praktikabel umsetzbar sind. Philip Schimkat machte deutlich, dass er die angesprochenen Punkte als Landtagskandidat und Vorstandsmitglied der rheinland-pfälzischen SPD in die landespolitische Debatte einbringen will. Colin Haubrich kündigte an, die gewonnenen Erkenntnisse in den zuständigen Jugendhilfeausschuss des Kreises Altenkirchen mitzunehmen.

Die Jusos im Kreis Altenkirchen betonen zudem die Bedeutung der beitragsfreien Kitas in Rheinland-Pfalz als wichtigen Schritt hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit und eine spürbare Entlastung für Familien.

Der Thementag zur frühkindlichen Bildung war der erste Termin der neuen Reihe „Jusos vor Ort“, mit der die Jusos im Kreis Altenkirchen künftig regelmäßig politische Themen aufgreifen und den Austausch vor Ort suchen wollen. Foto: Colin Haubrich