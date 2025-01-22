HEDDESDORF – Evangelischer Verein Heddesdorf mit gelungener Adventsfeier

Wie in jedem Jahr hatte der Evangelische Verein Heddesdorf zur Adventsfeier eingeladen und das Gemeindehaus an der Dierdorfer Straße war auch dieses Mal wieder gut besucht. Nach der Begrüßung der Gäste durch Vorsitzenden Sven Lefkowitz und der Andacht durch Pfarrer Detlef Kowalski genossen die Anwesenden Kaffee und Kuchen bei bester Stimmung. Der Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt von Schülerinnen und Schülern der Musikschule der Stadt Neuwied. Die jungen Künstler zeigten eine gelungene Mischung aus weihnachtlichen und klassischen Musikstücken am Flügel.

Sven Lefkowitz bedankte sich im Namen des begeisterten Publikums bei den Kindern und Jugendlichen für ihre hervorragenden Darbietungen sowie bei ihrer Dozentin Olga Berger und dem Leiter der Musikschule Martin Geiger.

Den Abschluss der vorweihnachtlichen Feier bildete die traditionelle Tombola mit vielen schönen Preisen und strahlenden Gewinnern. Die Veranstaltung schloss Lefkowitz mit dem herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, den engagierten Vorstandsmitgliedern und den weiteren Helferinnen und Helfern, die durch ihre Tatkraft diese Veranstaltung erst möglich machten.