LINZ – Linzer SPD am Buttermarkt – Politik trifft Karneval

In Linz am Rhein, wo der Karneval fest zur lokalen Identität gehört, mischte sich am Wochenende auch die Politik unter die Menschen. Mitglieder der Linzer SPD standen gemeinsam mit Marie‑Christin Ockenfels am Buttermarkt und suchten das Gespräch mit Besucherinnen und Besuchern der Altstadt.

Die Aktion knüpfte an die Tradition lebendiger Bürgerdialoge an, die die SPD dort regelmäßig veranstaltet. Im Mittelpunkt standen Themen, die aus Sicht der Sozialdemokraten für die anstehende Wahl entscheidend sind: bezahlbarer Wohnraum, sozialer Zusammenhalt, kostenfreie Bildung und Lernmittelfreiheit sowie Unterstützung für Jugendliche – etwa durch Zuschüsse zum Führerschein. Auch der Spitzenkandidat der Landes-SPD, Alexander Schweitzer, wurde hervorgehoben. Er steht für einen rheinland-pfälzischen Kurs, der auf Verlässlichkeit, soziale Politik und starke regionale Förderung setzt. Rheinland-Pfalz steht in vielen Bereichen gut da – unter anderem bei Ausbildung und Arbeitsmarkt –, und die SPD will diesen Weg in Regierungsverantwortung fortsetzen. Die Gespräche am Buttermarkt zeigen, dass politische Diskussionen in Linz ebenso lebendig sind wie der Karneval, der die Stadt jedes Jahr prägt. Foto: Anne Brosowski