FELDKIRCHEN – Karnevalszug geht durch Feldkirchen

Nur noch alle zwei Jahre geht im Neuwieder Vorort Feldkirchen der Karnevalszug. Manchmal gabs auch ein Prinzenpaar. Das ist genau wie bei den Erwachsenen Jecken eher selten geworden. Deshalb war das Highlight am Ende des Zuges auch nicht der Prinzenwagen, sondern 100 Römer. Alle recht sportlich, denn sie gehörten dem örtlichen Sportverein. Ein Stammtisch und ein paar Tanzgruppen sowie die verschiedenen Möhnen vereine. Der Ort Feldkirchen besteht aus den ehemaligen Dörfern Hüllenberg, Gönnersdorf, Wollendorf und Fahr. Den musikalischen Anfang machte allerding der Moderne Fanfarenzug aus Irlich. Etwas hat in diesem Jahr gefehlt. Der Clown mit dem Schild der Zug kütt. Der Diacon hat aus Altersgründen sein Engagement eingestellt. Das Wetter hatte bis auf einige Schneeflocken am Nachmittag und einem kalten Wind keine Besucher im und am Zugweg davon abgehalten dabei zu sein. (marlies) Fotos: Marlies Becker