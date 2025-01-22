FRIESENHAGEN – Natur und Vorsorge – Waldführung im FriedWald Wildenburger Land

Am 22. Februar 2026 um 11 Uhr laden die FriedWald-Försterinnen und -Förster zu einer kostenlosen Waldführung im FriedWald Wildenburger Land ein. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Während des Spaziergangs erfahren die Teilnehmenden, wie eine Bestattung im Wald funktioniert, welche Grabarten es gibt und wie die Kosten gestaltet sind. Wer über Vorsorge nachdenkt, kann sich direkt vor Ort informieren und vielleicht schon den passenden Baum entdecken. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Infotafel am FriedWald-Parkplatz, Navigationspunkt: Crottorfer bzw. Krottorfer Straße, 51598 Friesenhagen.

Die Waldführungen finden regelmäßig statt und sind in der Teilnehmerzahl begrenzt. Weitere Termine und Anmeldung unter www.friedwald.de/wildenburger-land sowie info@friedwald-wl.de oder 02742 931950.