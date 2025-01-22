LINZ – Ladendiebin leistet erheblichen Widerstand in Linz/Rhein

Am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl im Vorteil Center in Unkel. Ein Pärchen entwendete Lebensmittel und Kleidung im Wert von 63 Euro. Während der Sachverhaltsaufnahme griff die 34-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Unkel die eingesetzten Beamten tätlich an. So biss sie einer Beamtin in den Unterarm und wehrte sich durch Kratzen und Treten gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Beschuldigte musste gefesselt werden und wurde zur Polizeiinspektion Linz gebracht. Hierbei trat sie gegen den Funkstreifenwagen und beschädigte die Beifahrertür. Auf richterlicher Anordnung wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Quelle Polizei