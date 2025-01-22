HERSCHBACH – Brand eines Mähdreschers bei Herschbach (Oww)

Am Montagnachmittag, 11. August 2025, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Brand eines Mähdreschers auf einem Feld zwischen Herschbach und Mähren. Der Brand dürfte durch einen technischen Defekt an dem Mähdrescher verursacht worden sein, der in der Folge vollständig ausbrannte. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehren Herschbach, Bilkheim, Niederahr, Meudt und Wallmerod gelöscht werden. Quelle Polizei