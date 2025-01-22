THALFANG – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 150 – eine Person schwer verletzt

In der Nacht von Samstag, 09. auf Sonntag, 10. August 2025, kam es gegen 04:00 Uhr auf der L 150 Höhe Talling zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer befuhr die L 150 aus Richtung Thalfang kommend in Fahrtrichtung Büdlich. Er überholte mit hoher Geschwindigkeit einen anderen PKW. Beim Wiedereinscheren kam er in den Rabatt, verlor die Kontrolle über den PKW, kollidierte mit zwei Bäumen und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem PKW gerettet werden. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und des Aufpralls wurde der Motor aus der Karosse gerissen. Am PKW entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde mit dem RTW in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Dort blieb er lediglich zur Überwachung über das Wochenende. Bei dem Fahrer wurde aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr, ein RTW sowie die Polizei in Morbach. Der Unfall wurde durch eine neutrale Zeugin gesehen und auch gemeldet. Quelle Polizei