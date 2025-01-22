EICHELHARDT – Diebstahl einer hochwertigen Rüttelplatte in Eichelhardt

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 08. August 2025 – 15:30 Uhr und 11. August 2025 – 07:00 Uhr – wurde auf dem Baustellengelände des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Eichelhardt eine Rüttelplatte der Herstellerfirma „Wacker“ entwendet. Die Rüttelplatte war neuwertig und wiegt über 500 Kilogramm, sodass entsprechendes Equipment zum Abtransport notwendig ist. Potentielle Zeugen, die am Wochenende Bewegungen auf dem Baustellengelände festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen, unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden. Quelle Polizei