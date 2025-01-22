LINZ – Generationendialog zur Landtagswahl: Marie-Christin Ockenfels in Linz

Führerscheinkosten, Wahlalter, politische Bildung an Schulen – beim Geselligen Abend der SPD Linz am Freitag im Café Restaurant am Markt diskutierte Landtagskandidatin Marie-Christin Ockenfels eine Stunde lang mit jungen Menschen über ihre politischen Anliegen. Unter den Gästen waren unter anderem ein Linzer Schüler und ein bei den Jusos engagierter junger Mann aus Neuwied. Die Veranstaltung entwickelte sich zu einem lebhaften Generationendialog: Während junge Teilnehmer schilderten, wie Ausbildungsstress und die Allgegenwart sozialer Medien ihre Generation prägen, berichteten ältere Sozialdemokraten von ihrer eigenen Politisierung in jungen Jahren. Kontrovers diskutiert wurde auch die Frage, wie junge Menschen stärker in politische Prozesse eingebunden werden können und welche Rolle Schulen als Demokratie-Orte spielen sollten. Ein Thema zog sich durch den Abend: die Balance zwischen Lebensphasen und politischem Engagement. Junge Menschen seien mit Ausbildung und Selbstfindung beschäftigt, Menschen im mittleren Alter kämpften mit familiären Verpflichtungen – was erkläre, warum vor allem Menschen ab 50 Jahren politisch aktiv seien. Umso wichtiger sei es, Politik in die Sprache junger Menschen zu übersetzen, so der Tenor.

„Mit Marie-Christin Ockenfels haben wir eine starke Kandidatin für die Landtagswahl, die nicht nur für die traditionellen sozialdemokratischen Werte steht, sondern eine junge Kandidatin ist, die aktuelle Herausforderungen adressiert und in die Sprache junger Menschen übersetzt.“, zeigte sich der Vorsitzende des Linzer Ortsvereins im Hinblick auf die kommende Landtagswahl optimistisch. Die Direktkandidatin selbst habe sichtlich Freude am generationenübergreifenden Austausch gehabt. Die Linzer SPD setzt ihren Wahlkampf fort: Am Samstag, 14. Februar, sind die Genossinnen und Genossen mit einem Infostand am Buttermarkt vor Ort und freuen sich auf Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.