NEITERSEN – Walking Football Schnuppertag war ein voller Erfolg

Der erste Walking Football Schnuppertag war insgesamt ein voller Erfolg. Ausgericht wurde der Schnuppertag von den Wiedbachtaler Sportfreunden Neitersen e.V. in Kooperation mit dem Fußballverband Rheinland e.V.

Das Teilnehmerfeld war bunt gemischt und die Gehfußball-Interessierten waren mit großer Motivation dabei und gegenüber dem Thema sehr aufgeschlossen. Neben Vereinsvertretern nahmen Privatpersonen sowie die Lebenshilfe Altenkirchen /Flammersfeld teil.

Zunächst wurde der Gruppe einige Hintergrundinformationen wie die Regelkunde sowie ein kleiner historischer Überblick zur Entwicklung des Walking Football übermittelt. Danach wurden die erlangten Kenntnisse in der Wiedhalle praktisch ausgeführt und mit verschiedenen Übungen vertieft. Nach einem Aufwärmprogramm erfolgten Pass- und Spielübungen. Im Abschlussspiel konnten die Teilnehmer dann das Erlernte umsetzen. Nach der Praxiseinheit fand eine abschließende Fragerunde statt, bei der Fragen aus dem Teilnehmerkreis beantwortet wurden.

Bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken wurde dann ein erfolgreicher Schnuppertag beendet.

Zum Hintergrund: Walking Football folgt klaren Regeln, wird ausschließlich im Gehen gespielt, flache Pässe sind Pflicht und auf intensiven Körperkontakt wird bewusst verzichtet. So entsteht ein Fußballspiel, das den Teamgeist stärkt, die Gesundheit fördert und gleichzeitig Menschen zusammenbringt – unabhängig von Alter oder körperlicher Konstitution.