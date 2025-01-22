BAD MARIENBERG – Bildung als Schlüssel zu Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit – Kreisverbände Altenkirchen und Westerwald der Jungen Union diskutierten Potentiale und Chancen einer proaktiven Bildungspolitik

Zu einer lebendigen Diskussionsveranstaltung rund um das facettenreiche Themenfeld „Bildung“ luden die jungen Christdemokraten aus dem Landkreis Altenkirchen und dem Westerwaldkreis ein.

Nicht erst seit dem Social-Media-Verbot an Schulen in Australien ist das Thema Bildungspolitik der Zukunft präsenter denn je. „In Zeiten von Fachkräftemangel bei gleichzeitiger Über-Akademisierung vieler Berufe ist Bildung die entscheidende Ressource für unsere Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland.“, erklären die beiden Kreisvorsitzenden Robert Fischbach (Westerwaldkreis) und Robert Leonards (Kreis Altenkirchen) eingangs.

Dabei sind die Zuständigkeiten für Bildungspolitik in Deutschland klar geregelt: Bildung ist Ländersache. Dies wurde zum Anlass genommen, bei einem inhaltlichen Austausch die zentralen Chancen und Herausforderungen einer zukunftsfähigen Bildungspolitik ganz konkret in Rheinland-Pfalz zu diskutieren.

Als Referenten konnten die JU-Kreisverbände ausgewiesene Experten gewinnen, die sich bereits seit langer Zeit mit den landespolitischen Hebeln in der Bildungspolitik auseinandersetzen: Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag, Jenny Groß, den heimischen Landtagsabgeordneten und Stadtbürgermeister von Westerburg, Janick Pape, sowie den Betzdorfer Landtagskandidaten und Stadtbürgermeister, Johannes Behner, der beruflich als Lehrer tätig ist.

Während der Veranstaltung wurden ganz gezielt „Best-Practice-Lösungen“ diskutiert, auch aus Sicht von Schulen, Handwerk und Wissenschaft.

In ihrem Statement zur gesellschaftlichen Rolle einer guten Bildung erklärt Jenny Groß MdL: „Bildung ist die wichtigste Investition in die Zukunft unseres Landes. Daher müssen wir in der Landespolitik für verlässliche Kitas, starken Unterricht, klare Leistungsstandards und echte Chancengerechtigkeit sorgen – und zwar unabhängig von Herkunft oder Wohnort“.

Eine besondere Rolle kommt bereits der frühkindlichen Bildung zu. Janick Pape MdL führt dazu aus: „Die Kita ist ein Ort, an dem Kinder von Erzieherinnen und Erziehern in ihrer Entwicklung begleitet und unterstützt werden. Gerade in meiner Eigenschaft als Kommunalpolitiker und Verantwortlichem für die örtliche Kita ist mir wichtig mich auf Landesebene für bessere Rahmenbedingungen einzusetzen.“

Mit Blick auf das Handlungsfeld Schule ergänzt Johannes Behner: „Schulen müssen Orte des Lernens sein und nicht der dauerhaften Improvisation. Unterrichtsausfall, Lehrkräftemangel und Überlastung müssen vermieden werden. Dass Unterricht verlässlich stattfindet, Leistung wieder im Mittelpunkt steht und Erfolge auch gefeiert werden dürfen, sind unsere Ziele“.

Abschließend sind sich die Referenten und Gäste der Veranstaltung einig: Ausbildung und Studium sollten gleichwertig betrachtet werden. Master und Meister brauchen beiderseits ihre Anerkennung.