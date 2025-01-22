LINZ – Demografie und Pflege im Fokus der SPD Linz

Unter dem Motto „Mitmachen und Einmischen!“ hat sich die SPD Linz am Freitag intensiv mit den Themen demografischer Wandel und Pflege auseinandergesetzt. Rund 20 Interessierte nahmen teil, darunter Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Seniorenheimen, die sich besonders engagiert in die Diskussion einbrachten. Stadtratsmitglied Wolfgang Latz eröffnete den Abend mit einem Überblick über die Herausforderungen, die der demografische Wandel mit sich bringt. Anschließend wurde lebhaft über die Sicherstellung einer verlässlichen pflegerischen Versorgung sowie über Strategien zur Fachkräftegewinnung diskutiert.

Als fachkundiger Experte war Sven Lefkowitz zu Gast, Ombudsmann für Pflege in Rheinland-Pfalz. Mit seinem umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen und strukturelle Hürden trug er wesentlich zur inhaltlichen Tiefe des Abends bei.

Marie-Christin Ockenfels, SPD-Landtagskandidatin, ergänzte die Diskussion um die Perspektive der Landespolitik. Sie erläuterte Maßnahmen und Schwerpunkte der Landesregierung im Pflegebereich und zeigte auf, welche politischen Stellschrauben künftig weitergedreht werden müssen.

Auch der Vorstand der SPD Linz war nahezu vollständig vertreten, ebenso wie weitere Mitglieder und Unterstützer. Die vielfältigen Perspektiven machten den Abend zu einem lebendigen und konstruktiven Austausch. Wolfgang Latz blickt bereits nach vorn: „Für das Frühjahr haben wir eine weitere Veranstaltung geplant, die sich den Belastungen und Lebensrealitäten junger Menschen widmen soll.“