ALTENKIRCHEN – Gemeinsame Nikolausfeier von Caritas und Diakonie in Altenkirchen

Rund 100 Gäste, darunter auch Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz, sowie zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sprachtreffs, des Internationalen Kochens sowie des Frauentreffs und der Tafel werden erwartet, wenn der Nikolaus wieder in das Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde Altenkirchen einzieht.

Gemeinsam haben der Caritasverband Rhein-Sieg e. V., die „Aktion Neue Nachbarn“, das Projekt FamilienRaum, die Gemeindecaritas sowie der Jugendmigrationsdienst (JMD) des Diakonischen Werks Altenkirchen auch in diesem Jahr wieder zu einer interreligiösen Veranstaltung, diesmal der christlichen Nikolausfeier, für Ende November in das Pfarrheim in Altenkirchen eingeladen.

Mit zahlreichen Angeboten für Kinder und einem bunten Mitbring-Buffet aus vielen verschiedenen Ländern wird der Nachmittag kurzweilig, jedes Kind darf sich darüber hinaus auf ein persönliches Geschenk vom Nikolaus freuen.

Ein besonderes Highlight ist eine kreative Gemeinschaftsaktion, bei der alle Gäste miteinander etwas für den Weihnachtsbaum am Stadtbüro in Altenkirchen gestalten. Das Ergebnis wird dort von allen Passantinnen und Passanten bewundert werden können.

„Wir möchten einen festlichen Nachmittag voller Freude, Gemeinschaft und Besinnlichkeit erleben – besonders für die Kinder, die in dieser besonderen Zeit im Mittelpunkt stehen“, so Stephanie Neuhaus, Integrationsbeauftragte der Aktion Neue Nachbarn im Caritasverband Rhein-Sieg e. V.