STADT NEUWIED – Der Knuspermarkt in Neuwied lockt die Menschen in die City

Nach zwei Wochen Aufbau konnte der traditionelle Knuspermarkt in der Deichstadt am Freitag, den 21. November wie jedes Jahr von Neuwieds Oberbürgermeister eröffnet werden. Das trocken-kalte Wetter trug wohl bei, dass die Stadtprominenz aus Politik und Wirtschaft, sowie Familien mit und ohne Kinder und Bürger aller Altersklassen sich vor der Bühne einfanden. Sie lauschten dem Chor der Menonitengemeinde aus Torney, die mit weihnachtlichen Gesängen auf die kommenden Wochen einstimmten. An den Tischen rund um die Luisenscheune trafen sich Vereine, Arbeitskollegen und Nachbarn, um bei Kerzenlicht und Glühwein den Abend zu verbringen. Wer Hunger hatte, konnte im Schatten des Riesenrads zwischen Bratwurst, Reibekuchen und süßen Leckereien wählen und sich die an Weinfässern oder in urigen Holzhäuschen schmecken lassen.

An der Schloßstraße drehte Meyers Kinderkurassel wieder seine Runden. Die kleine Kundschaft hatte dann auch viel Spaß beim Besuch der Märchen und Knusperhäuschen um Rotkäppchen, die Zwerge und Heinzelmännchen. Auch die Adventskirche und die Schneekugel waren wieder aufgebaut. Am Sonntag ist der Markt wegen Totensonntag erst mal geschlossen, aber Montag geht es bis zum 23. Dezember weiter.

An allen vier Adventssamstagen sowie am verkaufsoffenen Sonntag, dem 30. November, können Fahrgäste die innerstädtischen Buslinien von 8 bis 22 Uhr kostenlos nutzen. Damit will die Stadt den Menschen ein entspanntes Erlebnis in der Innenstadt ermöglichen und zugleich ein klares Signal für den Einzelhandel und den Öffentlichen Nahverkehr setzen. (mabe) – Fotos: Marlies Becker