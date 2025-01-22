LIMBURGERHOF – Absturz eines Kleinflugzeuges in Limburgerhof

Das Flugzeugwrack sowie die Leichname der beiden toten Männer wurden sichergestellt. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei dürfte es sich bei den Toten um einen 60-jährigen aus dem Landkreis Ebersberg (Bayern) und einen 66-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg (Bayern) handeln. Beide sind deutsche Staatsangehörige. Sie waren mit dem Flugzeug von Aachen nach Oberpfaffenhofen (Bayern) unterwegs.

Die Tatortaufnahme einschließlich der Dokumentation der Trümmerteile und sonstiger Spuren findet seit Sonntagmorgen durch die Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung gemeinsam mit Kräften der Kriminalpolizei weiter statt. Dabei werden die noch vor Ort befindlichen Trümmerteile des Flugzeuges nach und nach abtransportiert und sichergestellt. Bei den Ermittlungen wird auch eine Drohne eingesetzt. Die Maßnahmen können voraussichtlich im Laufe des Tages abgeschlossen werden.

Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei nach wie vor Zeugen. Sollten Sie das Flugzeug vor bzw. nach dem Knall beobachtet oder gefilmt haben, bittet sie um die Mithilfe. Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Weiterhin können sich unter o.g. Kontakt auch Geschädigte melden, die durch herabstürzende Trümmerteile Sachschäden erlitten haben. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen führen die Ermittlungen zur Absturzursache in enger Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung fort. Erfahrungsgemäß ist mit konkreten Ergebnissen der weiteren Ermittlungen erst nach mehreren Monaten zu rechnen. Quelle: Polizei