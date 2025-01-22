LEUZBACH – Schützenfrauen des SV Leuzbach-Bergenhausen zu Besuch auf der Burg Eltz

In diesem Jahr führte der Ausflug der Schützenfrauen des SV Leuzbach-Bergenhausen zur Burg Eltz. Organisiert wurde die Tour von der Ex-Königin Merle I. (Hasselbach). Pünktlich um 9.00 Uhr startete die muntere Truppe mit dem Bus. An der Burg angekommen wurde das obligatorische Frühstück eingenommen, bevor die Fahrt mit dem Shuttle Bus zur Burg weiterführte. Bei einer angemeldeten Führung durch die Burg und die Waffenkammer konnten viele interessante Informationen aufgegriffen werden. Im Anschluss an die Burgbesichtigung startete ein Teil der Damen zur Wanderung nach Moselkern. Leider waren aber dort ein Großteil der Geschäfte geschlossen, so wurde kurzerhand überlegt einen Abstecher nach Cochem zu unternehmen. Der Abschluss des Tages fand in der Scheune des Landhotels Riegelsteiner Mühle statt. Mit einem leckeren Essen fand ein schöner Tag sein Ende. Die Reisetruppe bedankte sich anschließend bei Ex-Königin Merle für die Organisation und bei dem Busfahrer Stefan für die angenehme Fahrt.