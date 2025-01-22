ALTENKIRCHEN – der Kreisvolkshochschule Altenkirchen

SPRACHEN

Gut zu wissen: Die Preise für Sprachkurse staffeln sich nach Zahl der Teilnehmenden. Die hier angegebenen Preise gelten für die Mindestzahl von Fünf. Darüber hinaus gibt es Vergünstigungen.

Für Ihre Sicherheit: Der erste Abend gilt als Probetermin. Prüfen Sie, ob das Niveau für Sie passend erscheint, entscheiden Sie sich vor dem 2. Termin gegen eine Teilnahme, werden Ihnen keine Gebühren berechnet. Anmeldungen für die Sprachprüfung B1 Deutsch am 15. November 2025 sind bereits möglich!

Italienisch – absoluter Anfängerkurs A1 – Donnerstag, 25.09.2025, 14:00 bis 15:30 Uhr – 12 Termine

Christiane Menguy – 95,00 €

Französisch – absoluter Anfängerkurs A1 – Donnerstag, 25.09.2025, 15:45 bis 17:15 Uhr – 12 Termine

Christiane Menguy – 95,00 €

Business English: Basis for Business – B2 – Fortführungskurs – Montag, 06.10.2025, 17:45 bis 19:15 Uhr – 12 Termine Brunhilde Busley – 110,00 €

Portugiesisch für Teilnehmende mit guten Vorkenntnissen A2 – im Kulturwerk Wissen – Montag, 06.10.2025, 18:30 bis 20:00 Uhr – 12 Termine – Ana Paula Porwich – 95,00 €

Französisch für Teilnehmende mit Vorkenntnissen – A 2 – ONLINE über ZOOM – Dienstag, 07.10.2025, 17:30 bis 19:00 Uhr – 12 Termine – Elke Orthey – 95,00 €

Niederländisch für Anfänger – A1 – online- Kurs – Dienstag, 07.10.2025, 17:30 bis 19:00 Uhr – 8 Termine

Huub Hilgenberg – 95,00 €

Französisch am Vormittag B1 – Onlinekurs per Zoom – für Teilnehmende mit guten Kenntnissen – Mittwoch, 08.10.2025, 09:00 bis 10:30 Uhr – 12 Termine – Elke Orthey – 95,00 €

Französisch für Teilnehmer mit Vorkenntnissen A2 -Onlinekurs per ZOOM – Mittwoch, 08.10.2025, 18:30 bis 20:00 Uhr – 12 Termine – Elke Orthey – 95,00 €

Englisch für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen A2 – Präsenz – Montag, 13.10.2025, 10:30 bis 12:00 Uhr – 12 Termine – Gambhira Heßling – 95,00 €

Sprachreise Spanien/Valencia – Samstag, 18.10.2025, 09:00 bis 16:00 Uhr – 8 Tage – Ana Böhm