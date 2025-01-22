STRASSENHAUS – Diebstahl von Werkzeug aus Transporter in Straßenhaus

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 23. September 2025, 11.00 Uhr und Donnerstag, 25. September 2025, 11:00 Uhr, wurde auf dem frei zugänglichen Gelände eines Autohauses in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus durch Unbekannte die Hecktür eines Transporters aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei