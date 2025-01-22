LANDAU – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 38

Samstagabend um 18:47 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Landau mit seinem PKW die B 38 von Landau kommend in Richtung der Autobahnanschlussstelle Landau-Süd. In einer Linkskurve kam der VW Golf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 46-jährige Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer wurde von einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Quelle: Polizei