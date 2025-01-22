KOBLENZ – Verkehrsunfall im Bereich Eltzerhofstraße-Görresstraße – Zeugen gesucht

Samstag, 13. Juni 2026 gegen 00:45 Uhr wurde ein Passant, der sich vor einer Gaststätte im Bereich Eltzerhofstraße/Görresstraße befand, durch ein abbiegendes Fahrzeug angefahren. Der Fahrzeugführer, der aus Richtung Eltzerhofstraße in Fahrtrichtung Görresstraße abbog, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Passant wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen zum möglichen Unfallverursacher dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten Kontakt mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 aufzunehmen. Quelle: Polizei