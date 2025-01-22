ALTENKIRCHEN – Kupfer-Zink-Verbindungen füllen die Konzertkirche Altenkirchen – BrassConnection des CVJM konzertiert in Altenkirchen

Dem 21. Juni fiebert die Gruppe BrassConnection, eine Formation des CVJM Westbund entgegen, denn an diesem Sonntag werden diese Mitglieder des „Christlichen Verein junger Menschen“ aus dem Westen der Republik in der Evangelischen Christuskirche Altenkirchen um 18 Uhr ein Bläserkonzert unter dem Titel „PsalmVertonungen“ geben, das es in sich hat.

Und der Name der Formation ist fast schon Programm, denn es zielt musikalisch auf Klänge aus warm-goldfarbenen Blasinstrumenten, die aus Messing, also wesentlich aus der Verbindung der Metalle Kupfer und Zink, bestehen und dessen eigentümlichem Klang sich – auch im Westerwald – viele Menschen verbunden wissen. Aber es ist nicht nur die chemische Verbindung (Connection), auf die die Gruppe mit ihrem Namen hinweist. Connection steht für sie für intensive Verbindungen der Bläser und Bläserinnen zu ihren Instrumenten, zu ihrer Instrumentalgruppe und zur Musik, die sie spielen, sondern auch zu den Themen und Motiven, aus denen ihre Musik erwächst: Psalmvertonungen“, also geistliche Musik, die seinen Ursprung im christlichen Glauben hat.

Hinter diesem Auswahl-Ensemble stehen über 300 Posaunenchöre, in denen insgesamt mehr als 6.000 Bläserinnen und Bläser in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen musizieren. Dabei umfasst die Posaunenchor-Tradition des CVJM bereits mehr als 120 Jahre, in denen aus Freude an der Musik und zum Lobe Gottes musiziert wird.

Das aktuelle 15-köpfige Auswahlensemble mit Bläserinnen und Bläsern zwischen 19 und 52 Jahren kommt nun zu einem Gastkonzert in die Konzertkirche Altenkirchen. Die Gruppe selbst besteht seit 1992 und bringt Musik aus allen Epochen zusammen: von der Renaissance bis Pop, von klassisch bis swingend. Alt trifft Neu, Tradition trifft Moderne – und das erst ergibt ihren Sound, an dem zweimal im Monat in Wuppertal, der Zentrale des CVJM Westbund, gefeilt wird.

Der zeitlich weite Horizont, vom Mittelalter bis in die Gegenwart, und die Mischung der unterschiedlichen Genres und Stile soll nach dem Willen der Veranstalter die reiche Vielfalt der Musik in den christlichen Posaunenchören zum Klingen kommen und auch in der Region Altenkirchen mit seiner vielfältigen Bläserchor-Tradition neue motivationale Impulse setzen.

Der Eintritt zum Konzert am Sonntag, dem 21.Juni, 18 Uhr, ist frei. Spenden werden laut Konzertkirche-Team allerdings dankbar angenommen.