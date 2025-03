KREIS NEUWIED – Warnstreik: Einschränkungen in vier städtischen Kitas – Auswirkungen am Dienstag – Eltern sind informiert

Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen des laufenden Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst zu einem Warnstreik aufgerufen. Davon betroffen sind am Dienstag vier städtische Kindertagesstätten in Neuwied. Die Kitas Raiffeisen (Heddesdorf) und Kinderschiff (Innenstadt) bleiben an diesem Tag geschlossen. In den Kitas Kinderplanet (Heimbach-Weis) und Biberburg (Niederbieber) können lediglich Notgruppen für Eltern mit dringendem Betreuungsbedarf eingerichtet werden. Alle betroffenen Einrichtungen stehen mit den Eltern in Kontakt und haben sie über die Einschränkungen informiert. Die Stadt Neuwied bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen. Zugleich weist sie darauf hin, dass sie selbst kein direkter Verhandlungspartner in den Tarifgesprächen ist und daher auf deren Verlauf keinen Einfluss hat.