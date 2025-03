HAHNSTÄTTEN – Alleinunfall unter Alkoholeinfluss in Hahnstätten

Am 07. März 2025 gegen 21:15 Uhr ereignete sich in der Ortslage Hahnstätten ein Verkehrsunfall unter der Alleinbeteiligung eines 64-jährigen Fahrzeugführers. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei befuhr er mit seinem PKW die B 54 in Fahrtrichtung Zollhaus. In einer Fahrbahnverschwenkung an der Einmündung der L 320 kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand. Hierbei zog er sich Verletzungen im Brustbereich zu. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Straße musste wegen umfangreichen Reinigungsmaßnahmen infolge ausgelaufener Betriebsstoffe zeitweise gesperrt werden. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht, hier wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei