BAD HÖNNINGEN – Ladendieb verliert auf der Flucht in Bad Hönningen persönliches Dokument

Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem Ladendiebstahl in Bad Hönningen. Ein Mann im mittleren Erwachsenenalter versteckte in einem Einkaufsmarkt jeweils eine Packung Süßigkeiten in seinem mitgeführten Rucksack und in einer Jackentasche. Anschließend wollte er den Kassenbereich passieren, ohne die versteckten Waren zu bezahlen. Nach entsprechender Aufforderung der Kassiererin flüchtete der Mann aus dem Markt. Dabei verlor er aus seinem Rucksack einen Brief, der an ihn adressiert war. Nach entsprechender Auswertung der vorliegenden Beweise konnte der Täter zügig identifiziert werden. Quelle: Polizei