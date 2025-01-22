KREIS NEUWIED – Stadtraum neu erleben und als Erlebnis nutzen – Praxisnaher Workshop für Fachkräfte und Ehrenamtliche der Jugendarbeit im Kreis Neuwied am 18. Juni 2026

Die Kreisjugendpflege Neuwied bietet in Kooperation mit der Kreisjugendpflege Altenkirchen und der Fachstelle Jugend im Visitationsbezirk Koblenz eine praxisnahe Fortbildung für Fachkräfte und Ehrenamtliche der Jugendarbeit, Schulsozialarbeit sowie Lehrkräfte an. Ziel ist es, Fachkräfte und Ehrenamtliche dabei zu unterstützen, junge Menschen in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe zu stärken und neue Methoden für die Arbeit mit Jugendlichen kennenzulernen.

In dem Workshop „Citybound: Stadtraum neu erleben und als Erlebnisraum nutzen“ am 18. Juni 2026 in der X-Ground – Kirche der Jugend in Koblenz wird zwischen 9 bis 16 Uhr ein erlebnispädagogischer Ansatz vorgestellt, der Gruppen aktiv in den Stadtraum einbindet. Referent Valentin Frickenhaus zeigt, wie kreative Aufgaben und Herausforderungen im öffentlichen Raum für pädagogische Arbeit genutzt werden können. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben praktische Übungen im Stadtraum, planen eigene Citybound-Aktionen und reflektieren deren Einsatz in der Arbeit mit Jugendlichen.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt jeweils 30 Euro. Weitere Informationen sind bei der Kreisjugendpflege Neuwied unter 02631/803-234, -442 oder -189 oder per E-Mail an jugendarbeit@kreis-neuwied.de erhältlich. Informationen zum Thema „City-Bound“ erteilt Claudia Liesenfeld-Gilles per Mobiltelefon unter 0151 / 53 83 1206 oder E-Mail claudia.liesenfeld-gilles@bistum-trier.de.