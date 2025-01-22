BAD MARIENBERG – Entwendetes E-Bike in Bad Marienberg, in der Bismarckstraße

Im Zeitraum zwischen 29.04. – 23:00 Uhr und 30.04. – 05:30 Uhr wurde ein mit einem Fahrradschloss gesichertes E-Bike entwendet. Das Pedelec befand sich im Bereich eines Hauseingangs in der Bismarckstraße 37a. Es handelt sich um ein grau-metallic Fahrrad der Marke Kalkhoff Endeavour 1, jedoch ohne Vorderreifen, da dieser an der Tatörtlichkeit mitsamt Fahrradschloss zurückgelassen wurde. Das Rad war bestückt mit einer grauen Fahrradtasche. Zeugenhinweise werden erbeten. Quelle: Polizei