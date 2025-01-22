WESTERBURG – Mehrere fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen bei Westerburg festgestellt

Mittwoch, 29.04.26, tagsüber, wurden durch Polizeibeamte der Polizei Westerburg mehrere fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer bei Verkehrskontrollen festgestellt. In den Ortschaften Langenhahn, Westerburg und Rennerod wurden jeweils bei der Kontrolle junger männlicher Fahrzeugführer Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt. Ihnen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrten wurden jeweils untersagt. In Höhn wurde gegen 20:25 Uhr bei der Kontrolle eines 58jährigen Fahrzeugführers Atemalkoholgeruch festgestellt, der Vortest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Hier wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Quelle: Polizei