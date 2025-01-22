ELKENROTH – Verkehrsunfall auf der L 286 zwischen Elkenroth und Rosenheim – Zweiradfahrer schwer verletzt

Mittwoch, 29.04.2026, ereignete sich gegen 17:10 Uhr auf der L 286 zwischen Elkenroth und Rosenheim ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller, bei welchem der 40-jährige Fahrer des Leichtkraftrads schwer verletzt wurde. Ein 67-jähriger Skoda-Fahrer bog zuvor von der L 288 kommend nach links in Richtung Elkenroth ab, und missachtete dabei die Vorfahrt des in Richtung Rosenheim fahrenden Rollerfahrers, sodass es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der 40-jährige fuhr gegen die Fahrerseite des Skodas, wodurch er über den PKW geschleudert wurde, und mit dem Kopf noch gegen die Windschutzscheibe prallte. Er wurde mit wahrscheinlich mehreren Knochenbrühen schwer verletzt. Er wurde nach rettungsdienstlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Universitätsklink geflogen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei