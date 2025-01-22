KREIS NEUWIED – SPD im Kreis Neuwied diskutiert Zukunft der Partei mit Autor Michael Heidinger

Der SPD-Kreisverband Neuwied hat gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft 60plus eine interne Veranstaltung zur aktuellen Lage und Zukunft der Sozialdemokratie durchgeführt. Als Gast konnte Michael Heidinger, Autor des Buches „Die Vermessung der SPD“ und ehemaliger Bürgermeister der Stadt Dinslaken, begrüßt werden. Im Mittelpunkt des Abends stand eine offene und selbstkritische Auseinandersetzung mit den aktuellen Herausforderungen der SPD sowie die Frage, wie die Partei ihren Anspruch als Volkspartei erneuern und stärken kann.

Das Vorsitzenden-Duo des SPD-Kreisverbands, Marie-Christin Ockenfels und Philipp Rasbach, betonte die Bedeutung solcher Formate: „Die SPD steht vor großen Herausforderungen, das ist uns allen bewusst. Umso wichtiger ist es, sich ehrlich mit der eigenen Lage auseinanderzusetzen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Der Austausch mit Michael Heidinger hat uns wertvolle Impulse gegeben, wie wir Vertrauen zurückgewinnen und unsere Rolle als Volkspartei stärken können.“

Auch Günter Behr, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 60plus, hob die Bedeutung des Dialogs hervor: „Wer nach außen überzeugen will, muss auch den Blick nach innen richten. Nur wenn wir uns ehrlich hinterfragen, können wir unsere Positionen schärfen und wieder stärker bei den Menschen ankommen.“

Neben der Analyse der aktuellen Situation wurde insbesondere darüber diskutiert, wie die SPD wieder stärker an die Lebensrealitäten der Menschen anknüpfen und politische Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit geben kann. Ein besonderer Dank gilt dem SPD-Ortsverein Unkel sowie dessen Vorsitzender Nicole Hahn für die Organisation und Ausrichtung der Veranstaltung.

Der SPD-Kreisverband Neuwied zieht ein positives Fazit: Der offene Austausch und die Bereitschaft zur Selbstreflexion sind wichtige Schritte, um die Partei weiterzuentwickeln und gestärkt in die Zukunft zu gehen.