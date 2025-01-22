WALDBREITBACH – Neue Kita „Mutter Rosa“ in Waldbreitbach eröffnet – Moderne Einrichtung schafft 90 Betreuungsplätze und setzt starkes Zeichen für frühkindliche Bildung

Ein Ort, an dem Zukunft beginnt: Mit der neuen Kindertagesstätte „Mutter Rosa“ ist in Waldbreitbach ein Haus für die Jüngsten entstanden, das Geborgenheit, Lernen und Gemeinschaft miteinander verbindet. Im Rahmen einer feierlichen Einweihung wurde die katholische Kita nun offiziell eröffnet. Zahlreiche Gäste aus Politik, Kirche und Trägerschaft sowie Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Unterstützer nahmen an der Feier teil.

Landrat Achim Hallerbach zeigte sich begeistert von der neuen Einrichtung: „Ohne Übertreibung kann ich sagen: Die neue Einrichtung ist ein echtes ‚Schmuckkästchen‘ geworden – ein wunderbarer Ort für das Kostbarste, was wir haben: unsere Kinder.“ Gleichzeitig betonte er die Bedeutung der Kita als starkes Zeichen für den hohen Stellenwert von Bildung, Betreuung und Erziehung sowie als Investition in eine sichere und gute Zukunft.

Auch Ortsbürgermeisterin Monika Kukla hob die große Bedeutung der Einrichtung für die Gemeinde hervor: „Mein besonderer Dank gilt den Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den beteiligten Handwerksbetrieben, dem Gemeinderat sowie allen Unterstützern, die zur erfolgreichen Umsetzung des Projekts beigetragen haben.“

Bürgermeister Pierre Fischer war es wiederum vorbehalten, neben dem Engagement aller Beteiligten insbesondere die wirtschaftlich erfolgreiche Umsetzung hervorzuheben: „Die Baukosten konnten um rund 30 Prozent unter den ursprünglich veranschlagten Kosten gehalten werden. das ist gerade in der heutigen, herausfordernden Zeit ein beachtlicher Erfolg.“

Die feierliche Einsegnung des Gebäudes nahmen Pfarrer Marco Hartmann von der katholischen Pfarrei St. Elisabeth Rengsdorf-Waldbreitbach und Pfarrer Ulrich Oberdörster von der evangelischen Kirchengemeinde Waldbreitbach gemeinsam vor.

Bereits Anfang Januar waren die Kinder vom bisherigen Gebäude auf dem Nachbargrundstück in den modernen Ersatzneubau umgezogen. Seither hat sich die neue Kita als lebendiger Ort des Lernens und des Miteinanders etabliert, an dem sich Kinder wohlfühlen und in ihrer Entwicklung begleitet werden.

Der Neubau bietet insgesamt 90 Betreuungsplätze in drei regulären Gruppen sowie eine Nestgruppe für Kinder unter drei Jahren. Errichtet wurde die Einrichtung auf dem Gelände eines ehemaligen Tennisplatzes, nachdem die Ortsgemeinde im Jahr 2022 aufgrund steigenden Bedarfs den Neubau beschlossen hatte. Übergangsweise war die Betreuung durch Containerlösungen und eine Außenstelle sichergestellt worden.

Die endgültigen Baukosten sind noch nicht abschließend berechnet, werden jedoch voraussichtlich zwischen 3,4 und 3,6 Millionen Euro liegen – und damit deutlich unter den ursprünglich geplanten 4,9 Millionen Euro.

Entsprechend positiv auch das Fazit von Landrat Achim Hallerbach: „Mit der neuen Kindertagesstätte `Mutter Rosa´ verfügt Waldbreitbach nun über eine moderne und zukunftsorientierte Einrichtung, die beste Voraussetzungen für die frühkindliche Bildung und Entwicklung bietet.