KREIS NEUWIED – Landkreis und Stadt bleiben auf Fairtrade-Level – Kreis und Stadt Neuwied erfüllen weiterhin die Kriterien des fairen Handels

Landkreis und Stadt Neuwied erfüllen weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne. Sie dürfen sich damit offiziell für zwei weitere Jahre “Fairtrade-Landkreis“ beziehungsweise „„Fairtrade-Stadt“ nennen und gehören zu den über 900 Fairtrade-Towns in Deutschland. Fairtrade Deutschland e.V. verlieh den Kommunen die Auszeichnung erstmals im Jahr 2018. Seitdem bauen sie ihr Engagement weiter aus.

Über die Verlängerung des Titels freuen sich auch Landrat Achim Hallerbach und Oberbürgermeister Jan Einig: „Die Fairtrade-Kampagne wird im Landkreis Neuwied bereits von vielen engagierten Akteurinnen und Akteuren unterstützt. Dazu zählen unter anderem mehrere Fairtrade-Schulen sowie weitere Fairtrade-Towns wie die Verbandsgemeinde Unkel oder die Verbandsgemeinde und Stadt Linz. Dieses breite Engagement zeigt, dass fairer Handel und globale Verantwortung in unserem Landkreis einen wichtigen Stellenwert haben“, sagt Landrat Achim Hallerbach. Der Feststellung des Kreis-Chefs kann die Neuwieder Stadtspitze nur zustimmen: „Fairer Handel lebt vom Bewusstsein der Menschen vor Ort“, betont Oberbürgermeister Einig. „Der Eine-Welt-Laden in der Neuwieder Innenstadt zeigt seit vielen Jahren, wie global verantwortungsvolles Handeln ganz konkret im Alltag umgesetzt werden kann. Die persönliche Beratung und das Wissen über Herkunft und Herstellung der Produkte machen den Laden zu einem besonderen Bestandteil unserer Stadt.“

Der von Fairtrade Deutschland e.V. verliehene Titel steht für das Engagement im fairen Handel. Fünf Kriterien müssen teilnehmende Kommunen nachweislich erfüllen. Konkret bedeutet das: Kreis und Stadt Neuwied halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, Geschäfte und gastronomische Betriebe bieten Produkte aus fairem Handel an, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort. Zudem bringen auf den ersten Blick profane, aber sehr praktische Maßnahmen Pluspunkte: So wird zum Beispiel in den Büros von Stadt- und Kreisspitze fair gehandelter Kaffee serviert.

Die Steuerungsgruppen von Kreis und Stadt haben in den vergangenen Jahren von einer engen Zusammenarbeit profitiert. So gab es Nachhaltigkeitsfeste, faire Kochkurse und Stadtrallyes sowie themenbezogene Kinoveranstaltungen. Auch für dieses Jahr planen die Gruppen wieder mehrere Aktionen. Den Auftakt macht am 29. Mai von 9 bis 13 Uhr ein Stand auf dem Neuwieder Wochenmarkt im Rahmen der Fairtrade-Kampagne „Faires Frühstück“. Unter dem Motto „Es ist dein Start. Mach ihn fair“ stellen die Fairtrade-Steuerungsgruppen von Stadt und Kreis die Vielfalt fairer Frühstücksprodukte vor und laden Besucherinnen und Besucher zum Probieren sowie zu Gesprächen über globale Gerechtigkeit ein. Fair gehandelte Produkte auf dem Frühstückstisch unterstützen Produzentinnen und Produzenten weltweit und setzen ein sichtbares Zeichen für fairen Handel. Wer die Fairtrade-Steuerungsgruppen unterstützen möchte und als Gastronomiebetrieb, Einzelhändler, Kirche, Verein oder Schule in die Liste der Unterstützer der Fairtrade-Kampagne aufgenommen werden will, kann sich beim Kreis Neuwied an Angelina Zahn, Telefon 02631 803-693, E-Mail: angelina.zahn@kreis-neuwied.de, oder bei der Stadt Neuwied an Alena Borhardt, Telefon 02631 802-639, E-Mail: aborhardt@neuwied.de, wenden.