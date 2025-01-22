ALTENKIRCHEN-BETZDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Was tun bei Hitze? Tipps für Wohnraum und Ernährung im Sommer

Anhaltende Hitzeperioden und immer mehr Hitzetage stellen viele Menschen vor enorme Herausforderungen. Hohe Temperaturen belasten den Kreislauf, beeinträchtigen den Schlaf und können insbesondere für ältere Menschen, Kinder und chronisch Erkrankte gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gibt praktische Tipps für heiße Tage – von der richtigen Ernährung bis hin zum kühlen Wohnen.

Ist ein Zuhause erst einmal stark aufgeheizt, lässt es sich oft nur schwer wieder abkühlen. Deshalb gilt: Die Hitze möglichst gar nicht erst hereinlassen. Hilfreich sind angepasstes Lüften in den frühen Morgenstunden oder nachts sowie das konsequente Verschatten von Fenstern und Glasflächen.

Hinsichtlich der Ernährung sollte man an heißen Tagen auf leichte und wasserreiche Speisen zurückgreifen, die dem Körper helfen, die Verdauung zu erleichtern. Empfehlenswert sind unter anderem Obst, Gemüse, Salate oder kalte Suppen. Außerdem empfiehlt es sich, den Mineralstoffhaushalt im Blick zu behalten.

Diese und weitere Optionen, sich an die anstehenden Hitzetage anzupassen, erläutern die Experten der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im kostenlosen Web-Seminar „Was tun bei Hitze?“. Tipps für Wohnraum und Ernährung im Sommer“. Am 17. Juni um 18 Uhr erhalten Teilnehmende praktische Hinweise, wie sie sich und ihr Zuhause besser auf heiße Tage vorbereiten können. Interessierte können sich anmelden unter: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp

Zu allen weiteren Fragen, die den Hitzeschutz in den eigenen vier Wänden betreffen, beraten die unabhängigen Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem persönlichen und kostenlosen Beratungsgespräch nach telefonischer Voranmeldung.

Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt: In Betzdorf am Donnerstag, dem 2. Juli, von 14:15 bis 17:15 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.05 in der Hellerstraße 2. Anmeldung unter Tel. 0800 60 75 600 (kostenfrei). In Altenkirchen am Donnerstag, dem 25. Juni, von 12 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U01 im Untergeschoss, Rathausstraße 13. Anmeldung unter Tel. 02681 850. Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800/ 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.

Foto: Scannen Sie den QR-Code, um zur Anmeldung zum kostenlosen Web-Seminar zu gelangen. Foto: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V.