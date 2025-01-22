WIRFT – Vermisste 29-jährige Frau tot im Fahrzeug aufgefunden – ehemaliger Lebensgefährte in Untersuchungshaft

Bei der im Fahrzeug aufgefunden Person, so die Polizei, handelt es sich zweifelsfrei um die vermisste Frau. Im Rahmen der Ermittlungen konnte bereits am Freitagvormittag ein 42-jähriger Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht, seine 29-jährige ehemalige Lebensgefährtin vorsätzlich getötet zu haben. Der Tatverdächtige wurde mittlerweile beim Amtsgericht vorgeführt und die Untersuchungshaft angeordnet. Er ist in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Quelle: Polizei