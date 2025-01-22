KREIS ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“ – Mai-Ausgabe mit Mozart, Liszt und Schubert

„Weltklassik am Klavier“ heißt es im Altenkirchener Kreishaus wieder am Sonntag, dem 17. Mai. Olga Andryushchenko gastiert dann in der Kreisstadt. Der Titel ihres Programms: „Don Juan und die Wanderer-Fantasie“. Dahinter verbergen sich Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Milij Balakirev und Franz Liszt.

Olga Andryushchenko wurde in Moskau geboren, mittlerweile besitzt sie deutsche Staatsbürgerschaft. Sie wurde am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium sowie an der Hochschule für Musik und Theater Hannover ausgebildet, wo sie ihr Konzertexamen ablegte. Zahlreiche Auszeichnungen bei Wettbewerben und Festivals, unter anderem in Weimar, Brügge, Rom, Paris, Tokio, Helsinki und Leipzig, belegen ihre internationale Klasse.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen: www.weltklassik.de.

Foto: Olga Andryushchenko ist am 17. Mai zu Gast bei „Weltklassik am Klavier“. (Foto: Mischa lank)