KOBLENZ – Neuordnung des IT‑Weiterbildungssystems – Angebote der IHK-Akademie Koblenz

Neuordnung des IT‑Weiterbildungssystems. IHK‑Akademie Koblenz bietet Orientierung und passende Qualifizierungen. Seit dem 1. November 2024 gilt in Deutschland ein grundlegend neu strukturiertes IT‑Weiterbildungssystem. Die Reform ersetzt die bisherigen Regelungen aus den frühen 2000er‑Jahren und schafft bundesweit einheitliche, transparente Karrierewege für IT‑Fachkräfte. In einem aktuellen Blogbeitrag ordnet die IHK‑Akademie Koblenz die neue Systematik ein und zeigt auf, wie sich die Abschlüsse „Geprüfter Berufsspezialistin“ und „Bachelor Professional in IT“ in der Praxis verorten lassen. Gleichzeitig macht die Akademie deutlich, wie sie Fachkräfte und Unternehmen mit passgenauen Weiterbildungsangeboten und verlässlicher Bildungsberatung bei der beruflichen Weiterentwicklung unterstützt.

Neues IT‑Weiterbildungssystem: Klare Strukturen für Karrierewege – IHK‑Akademie Koblenz begleitet Fachkräfte und Unternehmen. Mit der Neuordnung des IT‑Weiterbildungssystems ist zum 1. November 2024 eine der bedeutendsten Reformen in der höherqualifizierenden IT‑Fortbildung der vergangenen Jahre in Kraft getreten. Die bisherigen, teils schwer einzuordnenden Fortbildungsstufen wurden durch ein übersichtliches, zweistufiges Modell ersetzt. Ziel ist es, transparente, praxisnahe und bundesweit vergleichbare Karrierepfade für IT‑Fachkräfte zu schaffen.

Das neue System basiert auf öffentlich‑rechtlichen Verordnungen und führt zu IHK‑geprüften Abschlüssen. Es unterscheidet künftig zwischen der ersten Fortbildungsstufe der Geprüften Berufsspezialistinnen und Berufsspezialisten im IT‑Bereich sowie der darauf aufbauenden zweiten Stufe„Bachelor Professional in IT“. Damit reagiert der Gesetzgeber auf die dynamischen Entwicklungen der IT‑Branche und den steigenden Bedarf an qualifizierten Fach‑ und Führungskräften.

In einem aktuellen Blogbeitrag erläutert die IHK‑Akademie Koblenz die Hintergründe der Neuordnung und ordnet die neuen Abschlüsse verständlich ein. Der Beitrag richtet sich sowohl an IT‑Fachkräfte als auch an Unternehmen, die vor der Frage stehen, welche Qualifizierung unter den neuen Rahmenbedingungen sinnvoll ist und wie sich bestehende Erfahrungen und Abschlüsse einordnen lassen.

Als regionaler Bildungspartner unterstützt die IHK‑Akademie Koblenz diesen Orientierungsprozess aktiv. Mit ihrem Weiterbildungsangebot im IT‑Bereich begleitet sie Fachkräfte bei der beruflichen Weiterentwicklung ebenso wie Unternehmen bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden. Neben praxisnahen Lehrgängen, die sich an den neuen Abschlussstrukturen orientieren, bietet die Akademie Beratung zu passenden Bildungswegen und zur strategischen Personalentwicklung.

„Die Neuordnung schafft mehr Klarheit – gleichzeitig entstehen neue Fragen. Unsere Aufgabe ist es, diese Brücke zu schlagen: zwischen gesetzlichen Rahmenbedingungen, individuellen Karriereplänen und den konkreten Bedarfen der Unternehmen“, so der Bildungsansatz der Akademie.

Der vollständige Blogbeitrag zur Neuordnung des IT‑Weiterbildungssystems ist auf der Website der IHK‑Akademie Koblenz abrufbar: Neuordnung des IT-Weiterbildungssystems – Orientierung in einer neuen Struktur – IHK Akademie Koblenz gGmbH.