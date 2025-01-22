KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisverwaltung informiert rund um die Agrarförderung

Die Untere Landwirtschaftsbehörde der Kreisverwaltung Altenkirchen weist auf bevorstehende Termine rund um die Agrarförderung hin. Dabei geht es unter anderem um das Antragsverfahren 2026 im LEA-Programm, Öko-Regelungen, die Dauergrünlandthematik, Agrarumweltmaßnahmen, um die so genannten GLÖZ-Standards der EU-Agrarpolitik („Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand“), Tierschutz und Tierseuchen sowie die Themenbereiche Grundstücksverkehr und Pachtrecht. Vom Maschinenring gibt es außerdem Informationen zur Düngeplanung, der Gülleausbringung, der Pflanzenschutzdokumentation, Investitionsförderung und Bodenproben sowie Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung.

Die Termine und Veranstaltungsorte im Überblick: Montag, 26. Januar: Hirz-Maulsbach, Zum Schützenhaus 1; Mittwoch, 28. Januar: Berzhausen-Strickhausen, Bergstr. 1; Dienstag, 3. Februar: Mittelhof, Gasthof Cordes, Steckensteiner Str. 13; Dienstag, 10. Februar: Friesenhagen, Bürgerhaus Steeg, Dorfstr. 4; Donnerstag, 19. Februar, und Donnerstag, 26. Februar: Wahlrod, Hotel Hammermühle, Hammermühle 1. Die Informationsveranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr.