BAD DÜRKHEIM – Versuchtes Tötungsdelikt in Bad Dürkheim – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Am 21. Januar 2026, gegen 20:30 Uhr, gerieten ein 30-Jähriger und ein 51-Jähriger in einer gemeinsam bewohnten Wohnung in Streit. Der 30-Jährige griff den 51-Jährigen mit einem Messer an. Der 51-Jährige konnte sich in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen widerstandslos vorläufig fest. Der Angegriffene erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, konnte im Verlauf des Tages dieses jedoch wieder verlassen. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Angreifer wurde am 22. Januar 2026 dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zu den genauen Umständen und zum Motiv der Tat, dauern weiter an. Quelle Polizei