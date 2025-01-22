PIRMASNS – Versuchter Mord in Pirmasens – 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach den aktuellen Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden griff am Montag ein 19-Jähriger seinen Nachbarn körperlich an – mutmaßlichen in der Absicht, ihn zu töten. Die Tat ereignete sich gegen 20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet. Der ältere Mann wurde dabei leicht verletzt.

Andere Hausbewohner wurden auf das Geschehen in der Wohnung aufmerksam. Sie eilten dem Nachbarn zur Hilfe und alarmierten die Polizei. Der Verdächtige war nicht mehr vor Ort, als die Beamten eintrafen. Einsatzkräfte machten seinen Aufenthaltsort ausfindig und nahmen ihn noch am Abend im Stadtgebiet fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken erließ das Amtsgericht Zweibrücken am Dienstag gegen den 19-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Aktuell dauern die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv an. Quelle Polizei