KREIS ALTENKIRCHEN – Judentum live erleben: Online-Veranstaltung der Kreisvolkshochschule

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen lädt ein zu einem Online-Vortrag der Reihe „Judentum live erleben“. Im letzten Jahr gab es bereits vier Veranstaltungen dieser Reihe in Kooperation mit heimischen Schulen. Projektpartner ist die Organisation Lea Fleischmann Bildungsprojekte mit Sitz in Jerusalem. Der Titel der öffentlichen Veranstaltung am Montag, 27. Januar, 19 Uhr, ist auch der des gleichnamigen Buches von Lea Fleischmann: „Rabbi Nachmann und die Thora“.

„Als die Anfrage kam, haben wir es direkt den kreiseigenen Schulen angeboten und von den Schulen, die teilgenommen haben, durchweg positive Rückmeldung erhalten“, berichtet Landrat Dr. Peter Enders. „Das Ziel des Angebots ist klar: Voneinander lernen. Die Veranstaltungen bringen das Judentum auf verständliche Weise näher und bauen Vorurteile ab. Deshalb bin ich froh, dass wir mit der Kreisvolkshochschule nun ein für jeden zugängliches Angebot machen können.“

Lea Fleischmann (Foto) ist die Tochter von Holocaust-Überlebenden, sie wurde in Ulm geboren und ist in Frankfurt am Main aufgewachsen. Sie studierte an der Johann Wolfgang-Goethe-Universität Pädagogik und Psychologie und war als Studienrätin im hessischen Schuldienst tätig. 1979 wanderte sie von Frankfurt nach Jerusalem aus, wo sie bis heute als Schriftstellerin lebt. Sie veröffentlichte eine Buchreihe unter dem Titel: „Das Judentum für Nichtjuden verständlich gemacht.“

In der Online-Veranstaltung via Zoom wird sie aus ihrem Leben berichten und ihr Buch vorstellen. Unter anderem stellt sie dar, warum Rabbi Nachman, der vor 200 Jahren lebte, heute in Israel eine geistige Renaissance erlebt und sie ihm ein Buch gewidmet hat. Die Veranstaltung wird von Yedidia Toledano, einem chassidischen Gitarrenspieler, musikalisch umrahmt. Die Initiative Lea Fleischmann Bildungsprojekte hat seit 2012 mit über 950 Schulen zusammengearbeitet und mit ihren Veranstaltungen rund 65.000 Schüler erreicht.

Anmeldung und weitere Informationen bei Ihrer Kreisvolkshochschule: Tel. 02681-812213 oder per E-Mail: kvhs@kreis-ak.de. Der Link zur Veranstaltung wird nach Anmeldung im Vorfeld zugeschickt. Foto: Arie Rosen