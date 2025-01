KIRCHEN – Unbekannter Täter beschädigt Vorraum der SB-Stelle der Volksbank in Kirchen

Donnerstagabend, 09. Januar 2025, meldete sich gegen 18:30 Uhr, eine Kundin der Volksbank Kirchen bei der Polizei Betzdorf und schilderte ihr sehr merkwürdig vorkommende Zustände im Vorraum der SB-Stelle in der Bahnhofstraße in Kirchen. Dort sei bereits seit dem Nachmittag, 15:15 Uhr, das gesamte Inventar zerschlagen, Türverkleidungen aus der Wand gerissen, die Geld- und Kontoautomaten seien nicht mehr an ihrem Platz und auch beschädigt. Die Frau hatte bei ihrem ersten Besuch der SB-Stelle angenommen, dass diese saniert werde. Nachdem sich dort aber über Stunden nichts tat, meldete sie ihre Feststellungen der Polizei. Bei der Überprüfung durch die Streifenbesatzung wurde festgestellt, dass der Täter offenbar zielgerichtet das Inventar zerstörte und kein Interesse an der Erlangung von Bargeld hatte. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Quelle: Polizei