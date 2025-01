BETZDORF – Brand einer Garage in Betzdorf

Freitagvormittag, 10. Januar 2025, wurde um kurz nach 10:00 Uhr, ein Garagenbrand in Betzdorf, in der Scheuerfelder Straße gemeldet. Der anwesende Hausbesitzer selbst bemerkte die Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr griffen die Flammen auf das benachbarte Wohnhaus über. Mit einem Großaufgebot von 90 Feuerwehrleuten gelang es, den Brand schnell einzudämmen. Der Innenraum der Garage ist stark brandbelastet. Die Schäden am Haus sind in einem Ausmaß, bei dem das Wohnhaus vorübergehend unbewohnbar ist. Insgesamt dürfte ein Schaden in einem niedrigschwelligen sechsstelligen Eurobereich vorhanden sein.

Die zweite in dem Haus wohnende Person war zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend. Verletzt wurde niemand. Von der Polizei Betzdorf wurden vor Ort Verkehrssicherungsmaßnahmen vorgenommen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen am Brandort auf. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine mögliche Brandursache vor. Die Garage selber war zum Zeitpunkt des Brandes abgeschlossen und es hielten sich keine Personen darin auf. Die Begutachtung des Brandherdes findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Im Einsatz waren die Löschzüge Betzdorf, Scheuerfeld und Wallmenroth, die Löschgruppe Dauersberg, der Gerätewagen Atemschutz von der Feuerwehr Wissen. Der Herdorfer Einsatzleitwagen wurde angefordert, da der Betzdorfer derzeit umgebaut wird. Vor Ort waren außerdem der DRK-Ortsverein Betzdorf zur Absicherung der Einsatzkräfte und die Energieversorger für Gas und Strom. Der Verbandsgemeindebürgermeister Joachim Brenner und der Stadtbürgermeister Johannes Behner wurden informiert. Während der Brandbekämpfung übernahm der HLF vom Löschzug Steinebach den Grundschutz für die Stadt Betzdorf. Quelle: Polizei – Foto: Archiv BK