KREIS ALTENKIRCHEN – Herbstferien-Highlights für Jugendliche – gleich zwei Fahrten in große Freizeitparks

Die Kreisjugendpflege bietet in den Herbstferien gleich zwei Fahrten in großen Freizeitparks an: Am Mittwoch, 22. Oktober, geht es mit einem Reisebus ab Altenkirchen ins Phantasialand nach Brühl, wo actionreiche Attraktionen, rasante Achterbahnen und jede Menge Spaß warten. Die Teilnahme kostet 37 Euro pro Person und richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren aus dem Landkreis Altenkirchen. Anmeldungen sind ab sofort beim Kreisjugendamt Altenkirchen, Annika Langner, per E-Mail unter annika.langner@kreis-ak.de möglich.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, am Samstag, 25. Oktober, dasHalloween Horror Festival im Movie Park Germany in Bottrop zu besuchen. Hierzu laden die Kreisjugendpflegen Altenkirchen, Neuwied und die Jugendpflege Dierdorf Jugendliche ab zwölf Jahren ein. Neben den zahlreichen Fahrgeschäften sorgt die einzigartige Halloween-Atmosphäre mit Monstern, Shows und Gruselzonen für Gänsehautmomente. Wer es weniger gruselig mag, findet natürlich auch ruhige Bereiche. Und so sieht das Ganze im Detail aus. Der Bus startet um 10.45 Uhr ab dem Schulzentrum in Altenkirchen (Rückfahrt nach Park-Schließung gegen 22 Uhr). Die Kosten liegen bei 25 Euro pro Person (inkl. Busfahrt, Parkeintritt und Betreuung).

Wichtiger Hinweis: Die sogenannten „Horrorhäuser“ sind teilweise erst ab 16 Jahren zugänglich und nicht im Preis enthalten. Sie können bei Interesse individuell hinzugebucht werden. Da die Plätze bei beiden Fahrten begrenzt sind, wird eine schnelle Anmeldung empfohlen.